Siirt’te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah doğru kent merkezi Tınaztepe Mahallesinde meydana geldi. 31 AGS 923 plakalı araç sürücü İsmail E., yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü İsmail E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmail E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.