banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor

Siirt’te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 63’üncü gününde

Siirt’in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları 63’üncü gününde devam ediyor.

Asayiş 12.08.2022, 16:11
Siirt’te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 63’üncü gününde

Siirt’in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları 63’üncü gününde devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran’da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş’e ulaşmak için dalgıç polisler şelale mevkisinde dalış gerçekleştiriyor.

Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Siirt’ten UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının görev aldığı aramalar, Müküs Köprüsü’nden Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkisi güzergahına kadar devam ediyor. Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı’nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu