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Siirt’te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 33’üncü gününde

Siirt’in Pervari ilçesinde 33 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları hala devam ediyor.

Asayiş 13.07.2022, 13:36
Siirt’te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 33’üncü gününde

Siirt’in Pervari ilçesinde 33 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları hala devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 33 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı’na düşen hemşire Halime Timurtaş’ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş’in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden 4 kilometre ilerisine kadar Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, Müküs çayı ile Hacıahmet köyünün 4 kilometre ilerisine kadar su altı ve su üstü arama faaliyeti ekipler tarafından, icra edilmiş olup herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

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