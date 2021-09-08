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Siirt’te kaybolan çoban bulundu
Siirt’in Pervari ilçesi Ekindüzü köyünde küçükbaş hayvanlarını otlatırken merada yolunu kaybeden çoban, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin geniş alan taramasıyla yapılan çalışmayla bulundu.
Asayiş 08.09.2021, 11:02
Siirt’in Pervari ilçesi Ekindüzü köyünde küçükbaş hayvanlarını otlatırken merada yolunu kaybeden çoban, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin geniş alan taramasıyla yapılan çalışmayla bulundu.
Ekindüzü köyünde çobanlık yapan İ.I. merada yönünü şaşırıp kayboldu. Çobandan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri dağlık alanda yaptıkları aramada çobanı buldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen çoban ailesine teslim edildi.