Siirt’te kaybolan 2 çocuk Diyarbakır’da bulundu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 3 gün önce kaybolan 2 çocuk, ekiplerin çalışmaları sonucu Diyarbakır’da bulundu.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama, istihbarat, asayiş şube ve Kurtalan ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, 24 Ekim’de Kurtalan ilçesinde kayıp müracaatında bulunulan 12 yaşlarındaki Z.Y. ve Z.K.’nin bulunmasına yönelik çalışma başlattığı belirtildi. Açıklamada, “Bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerimiz, çocukların S.S. (21) ile Kurtalan Tren İstasyonunda aynı trene binerek Diyarbakır’a gittiklerini belirledi. İstihbarat destekli çalışmalarda kayıp çocukların Diyarbakır’da şüphelinin dayısına ait ikamette bulunduğunu tespit eden ekipler, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır’da iki farklı adrese operasyon düzenledi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan aramada, Z.Y. ve Z.K. adreste bulundu. Ekipler şüpheli S.S.’yi gözaltına aldı” denildi.