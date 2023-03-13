Siirt’te kayalıklardan düşen genç kız hayatını kaybetti

Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Vadisi’nde kayalıklardan düşen Kader Yıldız (27) isimli genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Botan Vadisi Seyir Terası mevkiinde meydana geldi. Kader Yıldız isimli genç kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yıldız’ın düştüğünü gören arkadaşları, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kayalıklardan düşen 27 yaşındaki Kader Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz genç kadın kader Yıldız’ın cansız bedeni, Siirt eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.