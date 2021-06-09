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Siirt’te kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti

Siirt’in Pervari ilçesinde kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Asayiş 09.06.2021, 11:30
Siirt’te kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti

Siirt’in Pervari ilçesinde kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesi Ormandalı köyünde meydana geldi. İbrahim G. (71), bahçede çalışmak üzere evden ayrıldı. Babalarının bahçede olmadığını fark eden çocukları onu aramaya çıktı. İbrahim G. çalıştığı bahçenin kenarında bulunan ve yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçurumda bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk tedavide İbrahim G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim G.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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