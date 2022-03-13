Siirt’te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Siirt Belediyesi karla mücadele ekipleri vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siirt’te akşam saatlerinden itibaren yeniden etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte şehir içi ulaşımda aksama yaşanmaması için belediye ekipleri harekete geçti.

Çok sayıda iş makinesi ve personel ile birlikte sahadaki çalışmalarını hızlandıran ekipler, başta ana arterler olmak üzere tüm yollarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kentte olumsuz bir durumla karşılaşmamak için kış lastiği veya zincir takmadan araçların kullanılmaması çağrısında bulunuldu. Ekipler, ilerlemekte zorlanan yolcu minibüsünün, traktöre bağlanan halat yardımıyla ilerlemesini sağladı.