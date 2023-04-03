Siirt’te kargo paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda, İstanbul’a gönderilmek üzere hazırlanan 18 kilo 560 gram skunk ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siirt İl emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda bir kargo şirketinde yapılan kontrollerde, İstanbul iline gönderilmek üzere iki koliden 16 parça halinde toplam 18 kilo 560 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 şahıs hakkında TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılmış olup, 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.