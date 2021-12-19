Siirt’te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde doğum sancısı tutan Leyla Erten adlı kadın, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarılarak, Pervari ilçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

İlçede etkili olan kar yağışından dolayı Düğüncüler köy yolu ulaşıma kapandı. Haber verilmesiyle Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yolun ulaşıma açılmasıyla köye ulaşan ekipler, 4 çocuk annesi Leyla Erten’i (30) güvenli bir şekilde alarak hastaneye ulaşımını sağladı.

Hastaneye kaldırılan Leyla Erten’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.