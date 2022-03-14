Siirt’te kar yolları kapattı, 75 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu

Siirt’in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan yüksek tansiyon hastası 75 yaşındaki Mahmut Güneş, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçede etkili olan kardan dolayı yolu kapanan Yeniaydın köyünün İğneli mezrasında rahatsızlanan Mahmut Güneş’i (75) hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler, Güneş’i evinden alarak 112 Acil Sağlık Ekipleri’ne teslim etti. Hasta, ekiplerin çabaları sonucu Pervari Devlet Hastanesine ulaştırılarak, tedavi altına alındı. Güneş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.