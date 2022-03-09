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Siirt’te kar 14 köy yolunu ulaşıma kapattı
Siirt’in Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşım kapandı.
Asayiş 09.03.2022, 13:55
Siirt’in Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşım kapandı.
Dün geceden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle Pervari’de 12, Şirvan’da da 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.