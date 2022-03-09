Siirt’te kar 14 köy yolunu ulaşıma kapattı

Siirt’in Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşım kapandı.

Dün geceden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle Pervari’de 12, Şirvan’da da 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.