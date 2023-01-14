Siirt’te kamyon kasasından düşen işçi yaralandı

Siirt’in Baykan ilçesinde kamyonun kasasından demir indirdiği sırada dengesini kaybeden Mehmet Satıcı, yere düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret Beldesinde meydana geldi. Mehmet Satıcı (30) kamyon kasasından demir indirdiği sırada bir anda dengesini kaybederek kafa üstü yere düşerek yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Satıcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.