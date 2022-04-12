Siirt’te kaçak avcılık yapan şahsa tutanak tutuldu

Siirt’te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekiplerince kırsal bölgede yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında bir araç içerisinde 3 kınalı keklik yakalandı. Keklikler doğaya salınırken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Şirvan ilçesi kırsal bölge ve köylerinde ilçe jandarma personelleriyle av koruma ve kontrol faaliyetleri yapıldı. Faaliyet esnasında yol kontrolünde bir araç içerisinde 3 adet canlı kınalı keklik ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak, 4915 sayılı kanunun ilgili maddesini ihlal ederek "avcılık belgesi olmadan avlanma", "aykırı olarak avlanma süresi dışında avlanma", "fiili ile aykırı olarak avlanma", "usul ve esasları dışında canlı mühre ile avlanmadan" idari para cezası ve aynı kanunun ilgili maddesine aykırılıktan 3 adet kınalı keklik için tazminat cezası uygulandı.

Kınalı kekliklerin gerekli bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamlarına salındığı belirtildi.