Siirt’te kaçak avcılığa tutanak tutuldu

Siirt’te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Kurtalan ilçesinde koruma-kontrol çalışmaları kapsamında yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Kurtalan ilçe kırsalında ava kapalı olan bölgede kaçak avlanma yaptığı belirlenen 1 şahıs yakalandı. Şahısın yanında bulunan 2 kaya güvercini ölü ele geçirilirken, 1 adet tüfeğe el konuldu. Şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacağı belirtildi.