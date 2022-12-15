Siirt’te kaçak avcılardan yabani hayvanlara tuzak

Siirt’te kaçak avcılar tarafından kurulan 9 tuzak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Siirt merkez kırsalında kaçak avlanma yapıldığı ihbarını alan Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak avcılar tarafından yapılan güme adlı 9 tuzak buldu. Bulunan tuzaklar ekipler tarafından yıkıldı. Kaçak avcıların yeni doğum yapacak olan yaban keçilerini yakalamak için kurdukları tuzakların yaban keçilerinin soyunun tükenmesine neden olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, “Bölgemizde yapılan her türlü kaçak avcılık faaliyetinin Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ve güvenlik güçlerimize ihbar edilmesini bekliyoruz. Buna paralel olarak yaban hayvanları için çok önemli bir tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle ilgili olarak Siirt İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerimiz, kaçak avcılığı engellemek ve doğal hayatı korumak amacıyla koruma kontrol faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.