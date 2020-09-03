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Siirt’te jandarmaya ait kamyon alev almadan söndürüldü
SİİRT'TE JANDARMAYA AİT BİR KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ANİDEN ALEV ALARAK YANMAYA BAŞLADI. İTFAİYE EKİPLERİ ARACI YANMAKTAN SONDA ANDA KURTARDI.
Asayiş 03.09.2020, 14:14
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Siirt’te jandarmaya ait bir kamyon seyir halindeyken aniden alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri aracı yanmaktan sonda anda kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Kurtalan karayolunda hareket halinde olan İsmail B. yönetimindeki Jandarma Komutanlığına ait 06 BJ 7203 plakalı Ford Cango kamyonun balataları bir anda yanmaya başladı. Araçtan alevlerin çıktığını gören sürücü kamyonu yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine zamanında ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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