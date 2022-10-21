Siirt’te ilginç görüntü: Sağanak sonrası göle dönen caddeye ağ attı

Siirt’te etkili olan sağanak yağış sonrası bazı caddelerde su birikintisi oldu. Bir vatandaş, su birikintisinin olduğu yere ağ attı.

Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi’nde sağanak sonrası su birikintisi oluştu. Bir vatandaş, balık ağını su birikintisine attı. O anları da cep telefonuyla kayda aldı. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediği görüldü.