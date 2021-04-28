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Siirt’te hastane parkındaki araç alev aldı

Siirt-Kurtalan ilçe Devlet Hastanesi parkında bulunan bir araçta meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

Asayiş 28.04.2021, 03:27
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Siirt’te hastane parkındaki araç alev aldı

Siirt-Kurtalan ilçe Devlet Hastanesi parkında bulunan bir araçta meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

Olay, Kurtalan İlçe Devlet Hastanesi parkında meydana geldi. Park halindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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