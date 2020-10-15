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Siirt’te görülen dev yılan paniğe neden oldu

SİİRT’İN PERVARİ İLÇESİNDE KIŞLIK ODUN TOPLAMAYA GİDEN KÖYLÜLER, YAKLAŞIK 3 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YILANI GÖRÜNCE PANİĞE KAPILDI.

Asayiş 15.10.2020, 11:55
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Siirt’te görülen dev yılan paniğe neden oldu

Siirt’in Pervari ilçesinde kışlık odun toplamaya giden köylüler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı görünce paniğe kapıldı.

Pervari ilçe kırsalında odun toplayan köylüler yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılan gördü. Cep telefonlarına sarılıp yılanı görüntüleyen köylüler, panik içinde yılanın videosunu çekti. Kış için yakacak odun topladıklarını kaydeden köylüler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı karşılarında gördüklerine korktuklarını ifade etti. İlk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirten Cengiz Aydın adlı köylü, odun toplamaya çıkan köylüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aydın, görüntü çekerken yılanın kayalıklar arasında kaybolduğunu sözlerine ekledi.

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