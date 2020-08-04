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Siirt’te faciadan dönüldü
SİİRT’TE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI ESNASINDA YAMAÇTAN KOPAN KAYA PARÇALARI İŞ MAKİNELERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ. OLAYDA 1 KİŞİ YARALANIRKEN ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
Asayiş 04.08.2020, 10:46
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Siirt’te yol yapım çalışmaları esnasında yamaçtan kopan kaya parçaları iş makinelerinin üzerine düştü. Olayda 1 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde yol yapım çalışmaları esnasında meydana geldi. Yol yapım çalışması esnasında yol açan iş makinelerinin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Olayda 1 kişi hafif yaralanırken, iş makineleri kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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