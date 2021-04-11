Siirt’te evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir evin avlusunda bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kurtalan ilçe merkezi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen evin avlusunda bulunan odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Evin bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.