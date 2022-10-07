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Siirt’te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Siirt’te bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Asayiş 07.10.2022, 10:54
Siirt’te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Siirt’te bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Siirt kent merkezi Ulus Mahallesi’nde evine yılanın girdiğini gören ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Hemen harekete geçen itfaiye ekipleri, yılanın bulunduğu yeri belirlerdi. Uzun uğraşlar sonucu boyu yaklaşık 1 metre olan yılan saklandığı yerden çıkartıldı.

Torbaya koyulan yılan, yerleşim yerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

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