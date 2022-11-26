Siirt’te elektrik direğinden çıkan alevler korkuttu

Siirt merkeze bağlı Gökçabağ beldesinde elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle çıkan yangın, vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu.

Gökçebağ beldesinde bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kısa devre meydana geldi. Kısa devre sebebiyle duyulan patlama sesleri ve alevler çevredekilerin panik dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen ekipler elektrik direğindeki panonun yenilenmesi için bakım ve onarım çalışması başlattı.