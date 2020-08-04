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Siirt’te dumanlar gökyüzünü kapladı, köylüleri korku saldı
SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNE BAĞLI ATABAĞI BELDESİ AĞAÇLIK ALANDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN YANGINDA BİN DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNERKEN, YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
Asayiş 04.08.2020, 16:16
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Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesi ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bin dönümlük alan küle dönerken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Siirt Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle bin dönüm alan kül olurken, bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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