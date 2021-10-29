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Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Siirt’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.
Asayiş 29.10.2021, 17:32
Siirt’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında DEAŞ içerisinde faaliyet gösterildiği yönünde bilgi alan ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.