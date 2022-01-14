Siirt’te çukura düşen köpek ve 13 yavrusu kurtarıldı

Siirt’te çukura düşen anne köpek ve 13 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Havanın kararmasıyla beraber yemek bulmak için arazide gezen yavru köpekler, çukura düştü. Çevredeki vatandaşların sesleri duyup bakmaları üzerine köpeğin çukura düştüğü fark edildi. Vatandaşlar Belediye ihbar hattını arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve veteriner ekipler, köpekleri düştüğü çukurdan çıkarmak için çalışma başlattı. Köpeklerin düştüğü yerin dar ve derin olması üzerine kepçe yardımı ile çukur genişletilerek yavru köpekler ölmekten son anda kurtarıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu düştüğü çukurdan çıkarılan köpekler, ekipler tarafından kontrol edilmesi için Siirt Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürülerek, tedavi altına alındı. Köpeklerin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.