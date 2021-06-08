banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!

Siirt’te çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Siirt’in Şirvan ilçesinde çobanlar arasında mera alanında koyun otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 08.06.2021, 13:41
Siirt’te çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Siirt’in Şirvan ilçesinde çobanlar arasında mera alanında koyun otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü yakınlarında meydana geldi. Merada koyun otlatan çobanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çobanlardan Mehmet K. tüfekle yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı çobana olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık