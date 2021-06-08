Siirt’te çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Siirt’in Şirvan ilçesinde çobanlar arasında mera alanında koyun otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü yakınlarında meydana geldi. Merada koyun otlatan çobanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çobanlardan Mehmet K. tüfekle yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı çobana olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.