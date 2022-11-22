Siirt’te cinayet şüphelileri 24 saat geçmeden yakalandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Canpolat’ın katil zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Dün akşam saatlerinde Kurtalan ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen R.H. ve olay anında aynı yerde bulunan, suç aletini gizleyen ve suç yerini yıkamak suretiyle delil kararttıkları tespit edilen aile üyeleri M.H., H.H., M.H., F.H. ve suç aletinin sahibi H.Ö. ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir” denildi.

Olay

Siirt’in Kurtalan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Kurtalan-Siirt Çevre Yolu’nda Fırat Canpolat (29), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan Fırat Canpolat, ambulansla kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.