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Siirt’te çığ düşmesi sonucu öğrenci ve öğretmenler yolda mahsur kaldı
Siirt’in Pervari ilçesinde çığ düşen yolda mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler Siirt İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Asayiş 24.02.2023, 10:07
Siirt’in Pervari ilçesinde çığ düşen yolda mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler Siirt İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka ile Keskin köyleri arasındaki yol, çığ düşmesi sonucu kapandı. Öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs yolda mahsur kaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi Pervari Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolu ulaşıma açtı. Yolun temizlenmesinin ardından mahsur kalan öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs bulunduğu yerden kurtarıldı.