Siirt’te ceza kesilen sürücü motosikletini ateşe verdi

Siirt’te eksik evrakları nedeniyle ceza yazılan motosiklet sürücüsü, bağlanacağını öğrendiği motosikletini yaktı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi Atatürk Bulvarı’ndaki yol uygulamasında durdurdukları motosiklet sürücüsü H.İ.’den evraklarını istedi. Plakasız motosikletiyle kasksız ve ehliyetsiz yakalanan sürücünün bilgilerini kontrol eden ekipler, aracın da sigorta ve muayenesinin olmadığını tespit etti. Ekipler, bu yüzden H.İ’ye ceza yazdı. Motosikletinin bağlanacağını öğrenen sürücü, motosikleti ateşe verdi. Yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülürken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.