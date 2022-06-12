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Siirt’te çayda boğulan hemşire toprağa verildi

Siirt’in Pervari ilçesinde dün piknik yaptıkları esnada Müküs Çayında kaybolan iki kişiden biri olan ve kaybolduktan yaklaşık bir saat sonra cansız bedenine ulaşılan hemşire Halime Timurtaş bugün Siirt’te toprağa verildi.

Asayiş 12.06.2022, 10:43
Siirt’te çayda boğulan hemşire toprağa verildi

Siirt’in Pervari ilçesinde dün piknik yaptıkları esnada Müküs Çayında kaybolan iki kişiden biri olan ve kaybolduktan yaklaşık bir saat sonra cansız bedenine ulaşılan hemşire Halime Timurtaş bugün Siirt’te toprağa verildi.

Timurtaş, Şeyh Faraç Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Zevye Mezarlığına defnedildi. Timurtaş’ın cenazesine mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan dün aynı olayda kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmalarına sabah erken saatlerinde başlandı.

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