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Siirt’te boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi gördüğü hastanede öldü

Siirt’te serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı Baykan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Asayiş 04.08.2022, 17:47
Siirt’te boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi gördüğü hastanede öldü

Siirt’te serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı Baykan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Çaykaya köyü mevkiine piknik yapmaya giden Refik Aydar, serinlemek için girdiği Bitlis Deresi’nde bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların arama çalışması sonucu Aydar, bulunarak sudan çıkarıldı. Aydar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Refik Aydar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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