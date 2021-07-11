banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
WhatsApp'tan düşük kaliteli fotoğraf ve videolar için yeni özellik
WhatsApp'tan düşük kaliteli fotoğraf ve videolar için yeni özellik
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!

Siirt’te bir okulda yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı

Siirt’te bir okulun bahçesindeki depoya giren yılan, belediye veteriner müdürlüğü ‘İmdat’ ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı, doğal ortamına bırakıldı.

Asayiş 11.07.2021, 16:32
Siirt’te bir okulda yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı
banner502

Siirt’te bir okulun bahçesindeki depoya giren yılan, belediye veteriner müdürlüğü ‘İmdat’ ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı, doğal ortamına bırakıldı.

Siirt Mehmetçik İlkokulu bahçesinde bulunan depoda okul idarecileri tarafından fark edilen yılan, Siirt itfaiyesinden yardım istenilerek okula gelen veteriner ekibi tarafından, özel aparat ile yakalandı.

Ekiplerin torbaya koyduğu yılan, okuldan uzak bir noktada doğal ortamına bırakıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501