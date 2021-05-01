banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl başladı?
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl başladı?
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
Ermenistan'da neden hiç Müslüman yok?
Ermenistan'da neden hiç Müslüman yok?

Siirt’te bataklığa saplanan keçi arıcı tarafından kurtarıldı

Siirt’in Tillo ilçesinde bataklığa saplanıp mahsur kalan keçi arıcı tarafından kurtarıldı.

Asayiş 01.05.2021, 13:25
5
Siirt’te bataklığa saplanan keçi arıcı tarafından kurtarıldı

Siirt’in Tillo ilçesinde bataklığa saplanıp mahsur kalan keçi arıcı tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde yaşandı. Hatrant köyünde arıcılık yapan Muhsin Beydoğan adlı vatandaş arı kovanlarına yakın yerde bir keçinin bataklığa saplanarak mahsur kaldığını gördü. Keçiyi mahsur kaldığı yerden çıkaran Beydoğan, keçiyi doğal ortamına bıraktı.
Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?