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Siirt’te baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Siirt’te serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü’ne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

Asayiş 12.07.2022, 19:48
Siirt’te baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Siirt’te serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü’ne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde ailesiyle pikniğe giden ve arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 12 yaşındaki H. O., bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, Olgaç’ın cansız bedenini suya girdiği yerin 50 metre yakınında buldu. 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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