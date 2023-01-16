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Siirt’te balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Siirt’te evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ömer A. yaralandı.
Asayiş 16.01.2023, 22:06
Siirt’te evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ömer A. yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Evlerinin balkonuna çıkan Ömer A., dengesini kaybederek zemine düştü. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ömer A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.