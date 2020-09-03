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Siirt’te bahçesine uyuşturucu eken zanlı yakalandı
SİİRT İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLERCE, PERVARİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 10 KİLO 200 GRAM ESRAR VE 53 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 03.09.2020, 17:39
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Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram esrar ve 53 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beğendik beldesinde ikamet eden A.P.’nin bahçesine Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı operasyonda, 10 kilo 200 gram kubar esrar ve 53 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” denildi.
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