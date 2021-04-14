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Siirt’te ayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Siirt’te koyunlarını otlatan bir çoban ayının saldırısına uğradı. Yaralanan çoban 112 Acil Servis ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş 14.04.2021, 18:04
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Siirt’te ayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Siirt’te koyunlarını otlatan bir çoban ayının saldırısına uğradı. Yaralanan çoban 112 Acil Servis ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Ballıkavak köyünde meydana geldi. İbrahim T. (39) adlı çoban köyün kırsal kesimlerinde koyunlarını otlatırken, bir anda ayının saldırısına uğradı. Kaçarak ayının saldırısından kurtulan İbrahim T.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar meydana geldi. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İbrahim T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim T.‘nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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