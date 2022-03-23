Siirt’te ATM’de yardım etme bahanesiyle 2 vatandaşın parasını çalan şüpheli tutuklandı

Siirt’te ATM’den para çekmeye çalışan vatandaşlara yardım etme bahanesiyle para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Mart’ta kent merkezi Güres Caddesinde bir ATM’den para çekmeye çalışan A.Y.’nin yardım bahanesiyle 2 bin lirasını, 18 Mart’ta da aynı yöntemle bir vatandaşın 700 lirasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, her iki olayı O.C.E’nin yaptığını tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.