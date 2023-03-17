Siirt’te arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasını tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Ballıkaya köyünde M.T. ile amcası Meki T. (55) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.T. amcasına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Meki T. çevredekilerin yardımıyla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Meki T. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.