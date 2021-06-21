banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Sedat Peker'den yeni video!
Sedat Peker'den yeni video!
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Şenol Güneş istifa edecek mi?

Siirt’te araç takla attı: 1 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 21.06.2021, 12:22
Siirt’te araç takla attı: 1 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siirt-Şirvan karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu
banner493