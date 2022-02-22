Siirt’te araç şarampole yuvarlandı:3 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt merkeze bağlı Sağırsu köyü civarında İsmail Şehitoğlu yönetimindeki 56 AAJ 344 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, İsmail Ş., Metin Ş. ve Mustafa Ş. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.