Siirt’te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Siirt’te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Doğan Mahallesi, Çakmak Caddesi Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Agit Ş. yönetimindeki 56 AAC 704 plakalı ambulans ile Bayram O. yönetimindeki 34 EFK 202 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.