Siirt’te ağaçtan düşen 73 yaşındaki adam yaralandı

Siirt’in Eruh ilçesinde ceviz ağacından düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyünde meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan 73 yaşındaki Sait Oktay, dengesini kaybederek yere düştü. Köye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı adamı ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Oktay’ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi.