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Siirt’te ağaçlık alanda yangın: Fıstık ağaçları zarar gördü
SİİRT’İN TİLLO İLÇESİNE BAĞLI İKİZBAĞLAR KÖYÜNDE BULUNAN ÇIKAN YANGINDA 5 DÖNÜM ALAN KÜL OLDU
Asayiş 02.09.2020, 12:28
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Siirt’in Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında 5 dönüm alan kül olurken, çok sayıda fıstık ağacı zarar gördü.
İkizbağlar köyünde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangının yoğunlaştığı bölgeye müdahale edilemezken, alevler sebebi ile çok sayıda fıstık ağaçları zarar gördü. Yangın itfaiye personelinin çabaları sonucu diğer bahçelere sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 dönümlük arazideki yetişkin fıstık ağaçları zarar gördü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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