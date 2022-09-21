Siirt’te 9 kişinin yaralandığı kavga barışla son buldu

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyü ve Nallıkaya köyleri arasında yaşanan husumet barışla son buldu.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı ve Nallıkaya köylüleri arasında Siirt kent merkezinde yaşanan kavga nedeniyle başlayan husumet, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun araya girmesiyle son buldu.

Elmadalı köy camisinde düzenlenen barış törenine, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol, Elmadalı köyü muhtarı Ahmet Bilik, Nallıkaya köyü muhtarı Maşallah Bağra, Elmadalı ve Nallıkaya köy sakinleri ile Şirvan ilçe merkezi ve civar köylerden vatandaş katıldı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek, husumetin büyümeden barışla sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, her iki köyün de büyük bir erdemlik gösterdiğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, “Hepimiz, biriz, beraberiz, kardeşiz. Şu an tüm kardeşler bir aradayız. Şirvan burada, Siirt burada, köylerimiz burada, hep bir aradayız. Gençler arasında yaşanan bir kaza diyelim. Kardeşler arasındaki bu kaza husumete dönüşmeden sona ermiştir. Allah’a şükür önemli bir şey yok. Hepiniz komşusunuz, akrabasınız, biriz beraberiz. Olanlardan ders almak lazım. Allah beterinden hepinizi, hepimizi bütün insanları, sizleri, köylülerimizi tüm Siirt’imizi korusun, tekrar büyük geçmiş olsun. Her iki köyümüz de büyük bir erdemlik gösterdi. Allah’ın rızasını kazandınız. Allah sizlerden razı olsun. Büyüklerimize, gençlere nenelerimize, annelerimize, bacılarımıza hepsine çok selam söyleyin hepinize çok güveniyoruz. Allah’a emanet olun” dedi.

Elmadalı ve Nallıkaya köylerinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt’te döndü.