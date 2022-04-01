Siirt’te 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt’te yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.