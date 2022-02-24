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Siirt’te 7 fişek eroin ele geçirildi
Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 7 fişek eroin maddesi ele geçirildi.
Asayiş 24.02.2022, 11:47
Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 7 fişek eroin maddesi ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Hazreti İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde F.Ş. şüphelinin üzerinde satışa hazır 7 fişek, 2 parça halinde 14 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.