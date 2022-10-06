Siirt’te 6-7 Ekim Kobani olayları hafızalardan silinmiyor

HDP’nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014’te terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetti. Üzerinden 8 yıl geçen 6-8 Ekim Olayları, teröristlerin yakıp yıktığı yerler devlet eliyle yeniden onarılarak halkın hizmetine sunuldu.

5 sivilin hayatını kaybettiği, 17 sivil ile 20 emniyet mensubunun yaralandığı Siirt’te, gözaltına alınan 69 kişiden 16’sı tutuklandı. Kamuya ait ilk ve orta dereceli 12 okul, kütüphane, halk eğitim merkezi, 4 sağlık merkezi, bir acil sağlık istasyonu ve erkek öğrenci yetiştirme yurdu yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Siirt’te 6-7 Ekim Kobani olayları 2014’te terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hafızalardan silinmiyor. Şehir merkezinden başlayarak ilçelere yaşanan olaylarda 12 okul, 4 sağlık merkezi ateşe verildi. Ayrıca erkek öğrenci yurdu, Kur’an kursu, halk eğitim merkezi acil sağlık istasyonu ve çok sayıda iş yeri yakılarak kullanılmaz hale getirildi.

Olayın görgü tanıklarından ve dönemin Kültür Turizm Müdürü Remzi Uslu, yaşananların büyük bir kabus olduğunu söyledi. Uslu, "Bilindiği üzere 2014 yılında tüm Türkiye’de yaşandığı gibi ilimizde de yaşanan Kobani olayları tarihe kara bir leke olarak yerini almıştır. Kobani olaylarında eğitim, sağlık ve kültür alanlarında bir çok tesisimiz maalesef büyük bir zarara uğradı. Devletimiz büyük, devletimiz güçlü bir devlet. Yanan kütüphane yerine 15 gün gibi kısa bir sürede daha modern daha donanımlı bir kütüphane hizmetine başladı. Bunun yanında sağlık ocakları, okul binaları yerlerine de yeni ve modern binalar oluşturuldu. Eğitim anlamında yıldızı parlayan Siirt’ten birçok tıp fakültesine, Mimarlık, Mühendislik olmak üzere birçok fakülteye öğrenci kazandıran bir ilimiz. Gönlümüzden geçen bu kara lekenin başta ilimiz olmak üzere ülkemizin hiçbir yerinde olmaması yönündedir. Allah ülkemize böyle bir günü bir daha yaşatmasın. Dolayısıyla çok kısa bir süre içinde yaraları saran devletimize Allah zeval vermesin” dedi.

Siirt genelinde çıkan olaylarda 16 kişi tutuklanmıştı.